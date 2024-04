Per l’ennesima nel corso di una stagione tribolatissima, il Fiorenzola si ritrova a mangiarsi le mani: con il Padova finisce 1-1 nonostante una ripresa quasi totalmente in superiorità numerica. Un pareggio che lascia tanto amaro in bocca quello conseguito dai rossoneri, avanti alla mezz’ora con Ceravolo, ma raggiunto nel corso della ripresa, dopo l’espulsione di Cretella per somma di ammonizioni, a seguito dell’errore in uscita di Sorzi, castigato da Delli Carri. In caso di vittoria, a 90′ dalla fine del torneo, la squadra di Tabbiani avrebbe potuto ancora sperare in una miracolosa salvezza diretta. A questo punto, con la trasferta di Novara all’orizzonte, i valdardesi possono soltanto sperare in un miglior piazzamento plaoyut che, terminasse oggi il campionato, vedrebbe il Fiorenzula sfidare la Pergolettese. Uno scenario, quest’ultimo, altamente probabile ma che sarà definito dopo la partita del Piola di domenica prossima (16.30).

Tornando alla gara del velodromo, il Fiore, dopo una prima parte in sofferenza, ha colpito alla mezz’ora con Ceravolo, servito da un cross radente da sinistra di Bocic. Poche altre emozioni con il Fiore che non ha mai dato la sensazione di poter chiudere i giochi. Anche in inferiorità numerica infatti, il Padova ha progressivamente alzato il baricentro prima di colpire in maniera piuttosto fortuita: cross da destra e disastroso uscita di Sorzi che ha consentito a Delli Carri di colpire. A un minuto dal termine, il subentrato Alberti ha sfiorato il 2-1 con un colpo di testa che incredibilmente Perrotta è riuscito a intercettare sulla linea di porta.

FIORENZUOLA-PADOVA 1-1

FIORENZUOLA (4-3-3): Sorzi; Sussi, Cremonesi (dal 36’ s.t. Bondioli),Potop, Maffei (dal 21’ s.t. Brogni); Di Gesù, Mora, Oneto (dal 39’ s.t. Alberti); D’Amico (dal 36’ s.t. Seck), Ceravolo, Bocic (dal 21’ s.t. Morello). (Bertozzi, Grisendi, Iasoni, Musatti, Binelli, Anelli, Popovic). All. Tabbiani.

PADOVA (4-3-3): Zanellati; Capelli (dal 36’ s.t. Kirwan), Delli Carri, Perrotta, Villa (dal 25’ s.t. Faedo); Cretella (dal 25’ s.t. Tordini), Radrezza (dal 25’ s.t. Bianchi), Dezi; Liguori, Palombi, Valente (dal 19’ s.t. Zamparo) . (Donnarumma, Rossi, Targa, Crisetig, Fusi, Bortolussi, Favale). All. Oddo.

Arbitro: Baratta di Rossano (Toce-Signorelli).

Reti: Ceravolo al 37’ p.t.; Delli Carri al 30’ s.t.