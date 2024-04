In bici in sicurezza: a Fiorenzuola lezioni per 100 bambini dell’asilo

Quasi 100 bambini in sella alla bicicletta con Fiab, per imparare a muoversi in sicurezza nello spazio urbano.

A partire da lunedì 15 aprile, prima con i bimbi dell’asilo San Rocco, poi dell’asilo Rodari e infine dell’asilo dei Gelsi, si è svolta una tre giorni all’insegna della mobilità lenta sulle due ruote, un valore condiviso dalle insegnanti degli asili di Fiorenzuola con l’associazione.

L’INIZIATIVA

“La nostra associazione- ha spiegato il presidente Angelo Nani– si occupa a partire dal 2002 di promuovere l’utilizzo della bicicletta in città e da tre anni collaboriamo con gli asili di Fiorenzuola per insegnare ai più piccoli sin da subito le regole più importanti per muoversi in sicurezza in strada sulla bici, un mezzo che può contrastare l’inquinamento ed il traffico”.

Il gruppo dei volontari dell’associazione ha coinvolto a piccoli gruppi tutti i bambini degli asili nella sezione dei cinque anni per insegnare loro prima di tutto le caratteristiche della bicicletta, poi le regole di base per muoversi con essa in strada in sicurezza.

All’iniziativa infatti ha partecipato anche l’ispettore capo Andrea Alberti della polizia locale, il quale ha spiegato le regole base del codice della strada, illustrando gli attraversamenti pedonali, la segnaletica verticale e orizzontale di stop e precedenza. Con i volontari di Fiab i bambini hanno imparato come segnalare con le mani la direzione prima di fare una svolta, come impostare una pedalata, qualcuno con i volontari, ha in quei giorni imparato a fare i primi metri in bici senza le rotelle.

All’iniziativa hanno preso parte anche i volontari del servizio comunale Pedibus, figure che assieme ai vigili urbani, contribuiscono alla sicurezza dei bimbi.