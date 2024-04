A Fiorenzuola finisce un’era: iniziata la demolizione dello Scacco Matto

Iniziati a sorpresa i lavori di demolizione della storica discoteca Scacco Matto che fu costruita 54 anni fa, sulla via Emilia alle porte di Fiorenzuola. L’escavatore si è messo in moto nella tarda mattinata di sabato 27 aprile. Nel giro di pochi giorni qui ci saranno solo macerie, pronte ad essere rimosse per una nuova costruzione.

AL SUO POSTO ARRIVA UN McDonald’s

E’ in corso infatti la procedura per la nuova edificazione, che porterà alla costruzione di un McDonald’s, il primo della catena ad aprire in Val d’Arda. Appena si è sparsa la voce che gli escavatori avevano iniziato i lavori, sono arrivate varie persone, alla spicciolata, per assistere, o per vedere lo Scacco ‘a metà’: la facciata che dà sulla via Emilia è ancora in piedi, ma la storica cupola è ormai sparita.

L’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTA’