Prevenzione cancro al seno: clinica mobile per visite senologiche a Fiorenzuola

È fissata per il prossimo 1° giugno, la prima tappa a Fiorenzuola del progetto “Salute in Comune”, promosso dal comitato Progetti Sociali e patrocinato dall’amministrazione comunale. Il progetto, realizzato anche grazie al contributo di diverse aziende del territorio, prevede due appuntamenti aperti ai cittadini e rispettivamente dedicati alla prevenzione del cancro al seno – in programma il 1° giugno – e delle patologie cardio-cerebrovascolari, la cui data è ancora da definire.

CLINICA MOBILE A FIORENZUOLA

L’iniziativa di sabato 1° giugno prevede l’installazione, in piazza Caduti, di una clinica mobile attrezzata di ecografo e mammografo ad alta definizione, con la presenza di uno staff medico di medici specialisti, che sottoporranno i cittadini a visite senologiche ed esami diagnostici gratuiti. Le cliniche mobili saranno allestite con la dotazione strumentale idonea al singolo progetto di checkup gratuito rivolto alle giovani donne residenti, dai 35 ai 49 anni: ecografo ad alta definizione, mammografo ad alta definizione e stazione di lavoro per la refertazione, effettuata da radiologi e specialisti. È già possibile prenotare l’accesso alla clinica e alla visita medica specialistica, contattando il numero verde 800-616109.

“Tramite questa iniziativa – ha evidenziato l’assessore alla sanità del Comune di Fiorenzuola d’Arda, Paola Pizzelli – il nostro Comune, sostenuto dalle aziende che hanno collaborato per la realizzazione del progetto e che ringraziamo per l’impegno dimostrato, intende offrire un valido supporto ai servizi territoriali e ai cittadini nell’ambito del fondamentale tema della prevenzione sanitaria, di cui potrà usufruire la nostra popolazione in merito a due patologie purtroppo particolarmente diffuse anche sul nostro territorio”.