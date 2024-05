Fiorenzuola, inaugurato il nuovo impianto sportivo: “Moderno e sostenibile”

Taglio del nastro per l’impianto sportivo situato nei pressi della piscina di Fiorenzuola, ora rimesso a nuovo e dedicato ufficialmente a Roberto Bricchi, ex vicepresidente della società calcistica rossonera. Si è provveduto al rifacimento del terreno con passaggio da erba naturale a sintetica con annesso impianto di irrigazione e alla riqualificazione della tribuna con relativa copertura intitolandola a Franco Schenardi, scomparso presidente dello Sporting Fiorenzuola. In aggiunta agli spogliatoi attualmente presenti ne sono stati costruiti altri tre. Sul tetto è stato installato un impianto fotovoltaico.