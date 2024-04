Tragico incidente alle porte di Fiorenzuola: muore ciclista di 74 anni

Non ce l’ha fatta il ciclista di 74 anni rimasto coinvolto nella mattinata di venerdì 19 aprile in un tragico incidente stradale a Fiorenzuola. L’uomo stava procedendo in sella alla sua bicicletta lungo via Emilia Parmense all’incrocio con strada Bagnolo, alle porte del paese, quando intorno alle 8.00 (per cause ancora da chiarire) una vettura e un furgone sono entrati in collisione.

In seguito all’impatto l’auto – condotta da una donna – ha travolto il ciclista, che è stato sbalzato a terra: per lui non c’è stato niente da fare. Lievemente ferita la conducente del veicolo. Sul posto il 118, l’elisoccorso da Parma, l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa proveniente da Roveleto di Cadeo. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale.