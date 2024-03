Rispetto delle regole e uso dei social, polizia “in cattedra” a Castell’Arquato

Bullismo, legalità, inclusione e rispetto delle regole sono i temi con cui i poliziotti della questura di Piacenza si sono confrontati con gli alunni delle classi 4° e 5° della scuola primaria di Castell’Arquato.

Gli agenti esperti in materia – rivolgendosi agli alunni con l’ausilio anche di alcuni fumetti digitali – hanno ripercorso una giornata particolare, nel corso della quale due bambini affrontano situazioni difficili per poi uscirne con l’aiuto di persone adulte e grazie anche alle istituzioni.

Nel corso dell’incontro gli studenti hanno partecipato attivamente alla lezione facendo numerose domande anche sulle varie specialità della polizia di Stato, argomentando con interesse i temi affrontati riguardanti la legalità, il bullismo in tutte le sue sfaccettature, la solidarietà e l’inclusione.

“PretenDiamo Legalità” – Il progetto rientra nell’iniziativa dell’ufficio relazioni esterne e cerimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, nell’ambito della 7a edizione del progetto/concorso “PretenDiamo Legalità” con lo scopo di educare gli studenti alla legalità attraverso la diffusione della cultura dei valori civili per la crescita dei cittadini di domani e per la costruzione di una società giusta ed equa.

Gli altri incontri – Nel corso delle attività informative rivolte ai giovani studenti, personale del centro operativo per la sicurezza cibernetica polizia postale e delle comunicazioni di Piacenza, ha incontrato gli studenti dell’istituto scolastico agrario alberghiero “Raineri Marcora” di Piacenza. I poliziotti esperti, si sono confrontati con gli alunni argomentando dei rischi e pericoli che si possono incontrare nell’utilizzo dei social network e contro il cyberbullismo, al fine di diffondere la cultura della sicurezza online e una maggiore consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti che la rete mette a disposizione. Evento che rientra in un importante campagna educativa per la sensibilizzazione e la prevenzione sui rischi e pericoli della rete relativi alle comunicazioni virtuali.