“Tra cielo e terra”: concerto dedicato alla memoria di San Giovanni Battista Scalabrini

Il Rotary Club Piacenza Farnese organizza un grande concerto-evento in onore del vescovo Piacentino San Giovanni Battista Scalabrini, nella ricorrenza di un anno dalla sua canonizzazione per volere di Papa Francesco, dal titolo “Tra Cielo e Terra”. La memoria del vescovo sarà onorata con la rappresentazione della “Messa da Requiem” del Maestro Giuseppe Verdi, anch’egli piacentino di adozione.

L’evento “vuole sancire un ideale connubio tra Cielo e Terra, uniti dalla scala raffigurata dallo stemma vescovile del Santo, un concerto per due grandi uomini della nostra terra, tra loro coevi ed entrambi – seppure in modo diverso – straordinariamente uomini del mondo e per il mondo”. Sarà anche un concerto straordinario dal punto di vista musicale, con la presenza di oltre 150 tra solisti, coristi ed orchestrali diretti da Patrizia Bernelich. La serata sarà aperta da un intervento del vescovo di Piacenza Adriano Cevolotto.

L’accesso alla Basilica, libero e gratuito, potrà avvenire a partire dalle ore 20.00. Nel corso della serata sarà svolta una attività di sensibilizzazione con riferimento alle attività delle Suore Scalabriniane che ancora oggi svolgono le proprie attività nel solco tracciato dal Vescovo Santo.