Porte aperte Betonrossi, oltre 500 presenze per la prima edizione. ”Sopra le attese”

Grande successo per la prima edizione di “Porte Aperte” di Betonrossi, storica azienda piacentina che Sabato 30 settembre ha aperto lo stabilimento produttivo di via Caorsana all’intera comunità, ospitando studenti, autorità locali, clienti, fornitori e cittadini in una giornata che ha raccolto oltre 500 partecipazioni, in una festa che ha mixato con attenzione la passione lavorativa e la professione con la semplicità e il piacere dello stare insieme.

Guide d’eccezione sono stati i collaboratori aziendali, che hanno accompagnato i partecipanti in un tour operativo disegnato su misura per la giornata, in un viaggio che ha raccontato il funzionamento dell’impianto produttivo, le pavimentazioni industriali e quelle speciali, passando per i mezzi di trasporto e per il sistema operativo di distribuzione, arrivando fino al laboratorio, cuore aziendale della ricerca e sviluppo, che ha permesso a Betonrossi la creazione di prodotti rivoluzionari, primo tra tutti il DrainBeton, un particolare calcestruzzo drenante, brevettato, che risponde ai requisiti di sostenibilità divenuti sempre più prioritari.

“La produzione del calcestruzzo è un tema piuttosto complesso” commenta Antonio Costa, amministratore delegato Betonrossi. “La vera sfida è stata quella di raccontarlo con parole semplici, che potessero essere di valore per tutti i visitatori, fossero studenti, autorità, cittadini, oppure professionisti esperti del settore, come clienti e fornitori. Il ritorno che abbiamo avuto ci ha sorpreso ed entusiasmato al tempo stesso.

Colgo questa occasione per ringraziare la nostra proprietà, sempre attenta a queste iniziative, e i colleghi che hanno partecipato attivamente all’evento, impegnando il loro tempo in una attività che li ha messi alla prova come presentatori, con il delicato compito di raccontare al pubblico chi siamo, cosa facciamo e quali sono i nostri impegni per il futuro. A loro vanno i miei complimenti”.