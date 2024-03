Gli studenti della Cattolica alla scoperta del calcestruzzo grazie a Betonrossi Spa

“Collaborazione con l’Università Cattolica e Qoncert per avvicinare gli studenti al Life Cycle Assessment”. Si è tenuta lo scorso 26 febbraio, presso la di Betonrossi S.p.a., la lezione di Life Cycle Assessment degli studenti del corso di Laurea magistrale in Gestione d’azienda, percorso Sostenibilità della facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza: un incontro di formazione e visita in azienda per portare gli studenti all’interno del mondo del calcestruzzo, toccando con mano il processo produttivo.

Il corso di laurea della facoltà di Economia e Giurisprudenza che si focalizza sulla Sostenibilità si caratterizza per una proposta formativa fortemente applicata alle questioni che le imprese stanno affrontando nell’ambito della transizione verso un modello di sviluppo sostenibile. Tra questi strumenti si colloca il corso di Life Cycle Assessment (LCA) che consiste nell’apprendimento dei principi base del LCA e nella predisposizione di uno studio LCA per una ricetta di calcestruzzo di un impianto. La parte pratica del Progetto prevede l’utilizzo di un Software LCA, il cui acquisto è stato finanziato da Betonrossi stessa.

L’obiettivo della giornata è stato quello di offrire una testimonianza aziendale svolta all’interno dell’azienda anche per costruire momenti di scambio produttivo tra managers e studenti. La lezione è stata tenuta dalla titolare del corso Cecilia Puppo con il supporto dell’Ingegnere Eleonora Funaro di Qoncert S.r.l.. La lezione ha trattato diversi argomenti tra cui: come effettuare uno studio LCA, la verifica dei dati per lo studio, l’iter di convalida e gli organismi coinvolti, il tool LCA con un focus di dettaglio sull’impianto di calcestruzzo. Al termine della lezione il personale Betonrossi S.p.a. ha offerto la propria testimonianza aziendale a tema approccio alla sostenibilità e al progetto operativo che li ha visti protagonisti della raccolta ed elaborazione dati per il calcolo dell’impatto ambientale dei principali prodotti immessi nel mercato, progetto che coinvolgerà progressivamente tutti i siti produttivi dell’azienda.