Asse Italia-Francia, arriva in Cattolica la doppia laurea in Agricoltura sostenibile

“Il Double Degree aggiunge valore al nostro corso di laurea che ha un carattere fortemente internazionale”. Stefano Poni, docente dell’Università Cattolica, campus di Piacenza, parla così del nuovo programma di laurea magistrale di Agricoltura sostenibile e di precisione, profilo Sustainable Viticulture and Enology.

come funziona il percorso magistrale

A partire dall’anno accademico 2024/2025, chi si iscrive alla magistrale in Agricoltura sostenibile e di precisione all’Università Cattolica, oltre al percorso classico, che prevede due anni in Italia, potrà scegliere anche di studiare il primo anno a Piacenza e il secondo alla prestigiosa École supérieure ESA, con sede ad Angers, in Francia.

Il Double Degree prevede anche il percorso in entrata. “In questo caso – prosegue Poni – ospiteremo gli studenti della scuola di Angers nel secondo semestre del loro primo anno”. Gli stessi studenti torneranno poi a Piacenza nel secondo semestre del secondo anno, per la tesi di laurea.

In uno scenario economico sempre più globale, la possibilità di ottenere una doppia laurea può rivelarsi allora un’opportunità molto utile nel mercato del lavoro.