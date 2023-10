Tina Montinaro, vedova del capo scorta di Falcone incontra gli studenti

Il 10 e 11 ottobre 2023, Tina Montinaro, vedova di Antonio Montinaro, Capo Scorta di Giovanni Falcone e fondatrice dell’Associazione “Quarto Savona 15” sarà a Piacenza, nella sua opera di sensibilizzazione e riflessione finalizzata alla lotta alle mafie e per non dimenticare il disastroso evento del 23 maggio 1992.

In particolare, il 10 presso il Salone Monumentale di Palazzo Gotico, Montinaro incontrerà i ragazzi di alcune scuole piacentine ai quali porterà la sua

testimonianza.

Nella stessa mattinata è previsto, inoltre, un intervento del Procuratore

della Repubblica di Piacenza, Grazia Pradella.

A corredo dell’evento, sarà posizionata la teca in cui sono conservati i resti della

Fiat Croma blindata “Quarto Savona 15” proprio davanti all’ingresso del

Palazzo Gotico perché possa rimanere nella memoria collettiva della città e dei

ragazzi presenti

