Gli 80 anni di Anmil Piacenza: “Compleanno amaro, ancora troppi infortuni sul lavoro”

Oggi ricorre la 73esima giornata nazionale per le vittime di incidenti sul lavoro e l’Anmil di Piacenza ha festeggiato 80 anni.

Ma per l’Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro è un compleanno amaro. “L’appello che lanciamo in questo anniversario cosi importante – ha detto il presidente Maurizio Manfredi durante la cerimonia all’auditorium Sant’Ilario – è che tutti si sentano parte attiva della lotta agli incidenti e ai morti sul lavoro, dalle istituzioni ai singoli cittadini, è necessario che la società compia un salto culturale comportamentale affinché il fenomeno possa essere sconfitto”.

In provincia di Piacenza, il numero di infortuni totali denunciati da inizio anno è 2.958, con un calo del 6,1% rispetto al 2022. Un calo inferiore rispetto al dato regionale e a quello nazionale. Le morti sul lavoro sono state sette.

Bruno Galvani, storico consigliere e già presidente dell’associazione, è stato premiato per il suo impegno trentennale nella sicurezza nei luoghi di lavoro, e in generale a favore delle persone con disabilità.

Unico neo: l’assenza di praticamente tutte le altre persone, vittime di incidenti sul lavoro, che avrebbero dovuto essere premiate.

