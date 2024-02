Infortunio sul lavoro a Roveleto, ferito un operaio in un cantiere edile

Un operaio di 50 anni è rimasto ferito in un infortunio sul lavoro nel cantiere edile di una casa in ristrutturazione a Roveleto. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Piacenza. non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la pattuglia del Radiomobile dei carabinieri di Fiorenzuola.