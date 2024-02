Roveleto, il circolo ricreativo “Tappa 37” diventa polo di formazione

Il circolo ricreativo Tappa 37 di Roveleto diventa polo di formazione per gli iscritti ai Centri per l’impiego (Cpi).

Dal 4 marzo, presso i locali in via Kennedy partirà un corso, a cui hanno già aderito in una ventina, per ottenere la qualifica professionale di operatore del verde.

Il progetto di formazione, gestito della Società Cooperativa Cefal Emilia Romagna, in partenariato con l’associazione di promozione sociale Movimento Cristiano Lavoratori (Mcl), rientra nel Piano attuativo regionale Garanzia occupabilità lavoratori (Gol) finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). E’ rivolto a persone accomunate da una condizione di fragilità legata al mercato del lavoro: giovani che non studiano né lavorano, disoccupati, lavoratori fragili e vulnerabili, donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori over 55, lavoratori autonomi che cessano l’attività e lavoratori con redditi molto bassi.

Il percorso prevede 300 ore totali di formazione, suddivise tra 180 ore di lezioni teoriche con attività pratiche e 120 ore di tirocinio in azienda.

L’ARTICOLO DI VALENTINA PADERNI