Roveleto, Cvs Ferrari diventa americana: l’85% delle azioni acquisito dal gruppo Taylor

Il gruppo americano Taylor acquisisce l’85 per cento delle azioni di Cvs Ferrari.

L’azienda di Roveleto di Cadeo, con uno stabilimento anche a Sorbolo (Parma) e una forza lavoro complessiva di 120 collaboratori, torna, com’era già accaduto nel 2010, ad essere gestita da statunitensi.

Cvs è costruttrice affermata di attrezzature mobili di alta qualità per la movimentazione di container e carichi pesanti, oltre a carrelli elevatori ad alta portata.

Il gruppo Taylor di Louisville, Mississippi, è uno dei maggiori produttori americani privati al mondo di attrezzature pesanti per l’industria del sollevamento, di attrezzature intermodali e per il settore edile.

Il presidente del gruppo americano, Robert Taylor, ammette con soddisfazione: “Vediamo enormi opportunità di crescita nell’accesso al mercato, nello sviluppo di nuovi prodotti, nella riduzione dei costi e nel potenziamento del servizio e del supporto del post-vendita”.

L’ARTICOLO DI VALENTINA PADERNI SU LIBERTA’