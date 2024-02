Sanremo, Cinzia Baccini responsabile musicale del Villaggio del Festival

Da Roveleto di Cadeo a Sanremo: Cinzia Baccini è la responsabile musicale del Villaggio del Festival. La cantante e musicista per tutta la settimana sarà l’anima delle serate di eventi in programma al Padiglione Liberty Pedriali, location esclusiva caratterizzata dalle alte volte in vetro e da cupole alle estremità, situato di fianco a Villa Ormond.

Lunedì sera, Baccini ha iniziato col botto proponendo ad una numerosa sala ricca di ospiti, in occasione della 14ma edizione del Gran Gala della stampa, con la conduzione di Marino Bartoletti e Luana Ravegnini, un repertorio classico sanremese, al pianoforte.

Tanti i complimenti ricevuti così come tante sono le occasioni che Baccini avrà per mostrare ad ospiti e maestranze dello spettacolo il suo talento.

“Mi sono creata il mio sogno e con dedizione, impegno ed esperienza, sto cercando di viverlo ogni volta che canto”, dichiara la figlia artistica di Franco Califano, del quale è stata corista.

L’ARTICOLO DI VALENTINA PADERNI SU LIBERTA’