La producer e dj piacentina Tamisha ha fatto ballare Casa Sanremo con “I’m Dancing”

Dj Tamisha, la dj e producer piacentina che ha girato tutto il mondo, si è esibita anche a Sanremo: nella serata della finalissima – il 10 febbraio – era infatti tra gli artisti ufficiali invitati a Casa Sanremo, lo spazio dove hanno il loro quartier generale radio, uffici stampa, influencer, web tv. Insomma: un vero crocevia di artisti e di addetti ai lavori. Tamisha ha suonato per il programma The Club trasmesso in diretta streaming sulla web tv Casa Sanremo, prima che iniziasse la serata finale del Festival. 16 minuti di grande impatto, con un mix di Tech house e Latin house. Suo cavallo di battaglia, il brano realizzato con Tava dal titolo “I’m Dancing”.

L’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTA’