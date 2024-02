Festival di Sanremo, i look dei vip in gara curati dal piacentino Tony Scaffidi

Il Festival della canzone italiana è anche questione di look. E il dettaglio principale che mette subito in risalto un particolare look, si sa, è l’acconciatura.

Lo stile del capello della 74esima edizione di Sanremo, ancora una volta, è firmata dal professionista piacentino Tony Scaffidi e dal suo staff di hair stylist. Tony lavora “a pieno ritmo sin dal primo giorno. La zona della nostra agenzia, Area Style, è continuamente percorsa da artisti ed ospiti, c’è un via vai continuo. Essere veloci è importante, ma naturalmente un’acconciatura deve essere pensata, studiata per l’occasione, essere in armonia con l’abito, le scarpe, il trucco… tutte cose che studiamo da giorni, anche per quanto riguarda i look della serata finale, anche se ovviamente bisogna mantenere la suspense”. Alle sapienti mani di Scaffidi e del suo staff – con Veronica Vaccarisi collabora da oltre 20 anni a Sanremo e alla Mostra del cinema di Venezia – non vengono affidati solo i capelli dei cantanti.