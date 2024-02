Cantina Valtidone è tornata al Festival di Sanremo: “Settimana entusiasmante”

Settimana intensa e ricca di emozioni per Cantina Valtidone. Anche quest’anno, infatti, è tornata all’Hotel Royal di Sanremo nei locali allestiti da “Area Stile on air” e da “Radio Bruno” dove, in collaborazione con Area Stile, è stata Sponsor del Festival.

A tutti i cantanti ed i vari artisti ospiti è stato donato uno Spumante Metodo Classico Perlage o uno Spumante Rosè Extra Dry Swing. Questi due spumanti, insieme con il Gutturnio Classico Superiore Bellamar e il 50 Vendemmie Malvasia Fermo, sono stati anche abbinati ai piatti di “Troni’s Events” serviti per i pranzi e le cene proposti quotidianamente nelle due aree. Le attività radiofoniche, iniziate lunedì e terminate sabato, hanno dato l’opportunità a Cantina Valtidone d’incontrare e farsi conoscere da tutti i cantanti partecipanti, oltre che da molti altri artisti ospiti.

“Settimana entusiasmante in cui si è vissuta la vera atmosfera del Festival di Sanremo, invasa da migliaia di persone provenienti da tutta Italia. Peccato per il mal tempo di venerdì e sabato mattina ma il pubblico caloroso e l’emozione degli artisti hanno reso, fino alla fine, questo Sanremo indimenticabile. I nostri vini sono stati apprezzati da tutti ed è stato molto bello scoprire che alcuni artisti conoscevano già Cantina Valtidone -. sono le parole di Daniela Pilla, che conclude: -Ho vissuto tanti momenti divertenti, come l’arrivo dei La Sad o quando ho visto il contenuto che Il Tre ha pubblicato sul suo profilo di TikTok: un video in cui festeggia con il nostro Swing! Ringrazio tutti coloro che hanno condiviso con me questa bellissima esperienza rendendola unica! Per ripercorrere tanti momenti, potrete vedere gli scatti fotografici realizzati che verranno pubblicati sul sito di Cantina Valtidone e altri contenuti sui nostri social”.