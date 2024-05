“Cambio Look”, da stasera il nuovo format di Telelibertà con l’hair stylist Tony Scaffidi

Da questa sera, lunedì 20 maggio, alle ore 20.05 andrà in onda su Telelibertà un nuovo format. Il titolo del programma è “Cambio Look”, un viaggio in dieci puntate nella bellezza del rimettersi in gioco: il beauty coach Tony Scaffidi, noto hair stylist di tanti artisti famosi e dei cantanti in gara a Sanremo, trasformerà infatti il look di dieci sconosciute che hanno deciso di ripartire… dandoci un taglio.

Tra acconciature e serenate al pianoforte

E questa sera sarà la volta di Valentina, incontrata da Tony in via XX Settembre, che ha accettato di rinfrescare il suo look nel salone di Scaffidi, dove tra l’altro lui le ha anche intonato “Piccola stella senza cielo” di Luciano Ligabue accompagnandosi al pianoforte. “In queste dieci puntate ci saranno diversi look, dal più semplice al più complesso – spiega Tony Scaffidi -. C’è un aspetto in comune: io non stravolgo mai la persona, nemmeno per mostrare bravura o insistere sul taglio scalato all’estremo solo perché è considerato all’ultima moda. Ascolto bene l’esigenza di chi si affida a me, e ritengo che questo sia la chiave del mio successo. La frangia? Non è adatta a tutti ed anche quando mi chiedono un look Anni 80, lo faccio senza stravolgimenti. Chi viene da me, sa di potersi affidare e fidare”.