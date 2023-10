Roveleto, divelte le cassette delle offerte al Santuario: nel bottino pochi centesimi

Danni all’interno del Santuario della Beata Vergine del Carmelo, a Roveleto. Sono state divelte tutte le cassette in legno murate dedicata alla raccolte delle offerte dei fedeli. La refurtiva sarà stata di pochi centesimi. Il danno, invece, al momento non è stimabile. Il colpo è stato messo a segno venerdì scorso al pomeriggio. Per garantire maggiore sicurezza, si sta ora valutando di chiudere il Santuario dopo la celebrazione della messa o la recita dei rosari, così come l’installazione di eventuali telecamere di videosorveglianza.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà