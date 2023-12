Roveleto, casa sotto sopra e cassaforte sventrata. I ladri passati dal balcone

Un nuovo furto ai danni di una famiglia di Roveleto è stato messo a segno l’altra sera. Da inizio novembre il territorio comunale di Cadeo, almeno una volta a settimana, è diventato teatro di episodi illeciti di violazione di domicilio.

I ladri sono entrati in un appartamento che ha ingresso da via Toscana, passando dalla via parallela, ossia via Liguria. Da lì hanno scavalcato una recinzione di confine per poi raggiungere il balcone della cucina esposto sul cortile interno dell’immobile. Hanno dunque rotto i vetri della porta finestra e hanno fatto irruzione nell’appartamento. Individuata la cassaforte, l’hanno tagliata con un flessibile.

