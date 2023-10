Ragazze aggredite, ottavo caso nella zona del Facsal: caccia al maniaco seriale

La polizia ha pochi dubbi sul fatto che il maniaco che ha aggredito la studentessa universitaria in via IV Novembre sia lo stesso che ha colpito già in passato in città.

La ragazza palpeggiata è la vittima numero otto dello sconosciuto che da circa un anno il maniaco imperversa soprattutto nella zona del Pubblico passeggio. Le sue “prede” sono quasi sempre giovanissime studentesse, molte delle quali minorenni.

Le modalità con cui il maniaco opera sono sempre le stesse: incappucciato, pedina la vittima per un po’ attendendo, il momento opportuno per colpire. Via IV Novembre è molto alberata e quindi buia e al riparo da occhi umani e telecamere, per questo sembra essere il suo prediletto territorio di azione.

Anche la sua descrizione è sempre la solita: un giovane con carnagione olivastra, sempre con il cappuccio sulla testa.

