Scende la portata del Po, ma livelli tipici del periodo. “In arrivo pioggia e calo termico”

In calo la portata del fiume Po a Piacenza. Così come nel resto del bacino, la disponibilità idrica è in lieve diminuzione. Ma la situazione è nella norma, tutte le sezioni registrano valori superiori a quelli di magra ordinaria. Lo fa sapere l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.

“Nei prossimi giorni – si legge in una nota – è atteso un progressivo calo delle temperature e un ritorno delle precipitazioni ad inizio della prossima settimana. Per ora permangono condizioni meteorologiche tipiche di fine estate: assenza di piogge e temperature diffusamente superiori ai 30°-32°C sulle aree di pianura. Disponibilità idrica in calo, ma ancora in linea con i valori del periodo”.