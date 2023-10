Una nuova auto elettrica per i servizi sociali di Pontenure. “Comune ecosostenibile”

Una nuova auto elettrica per i servizi sociali del Comune di Pontenure è stata acquistata dall’amministrazione di via Moschini con gli incentivi promossi dalla Regione Emilia-Romagna. Si tratta di una Opel Corsa, la cui autonomia è di circa 350 chilometri. Spiega la sindaca Manola Gruppi: “Per ricaricare questo nuovo mezzo utilizziamo la wallbox, che a sua volta sfrutta l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico installato sul tetto del municipio. Ci confermiamo un Comune ecosostenibile». L’auto verrà principalmente impiegata per il trasporto degli anziani disabili nei luoghi di socializzazione e riabilitazione.

