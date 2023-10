“Effetto Fedez”: dopo l’appello del rapper è boom di richieste per donare sangue

È “l’effetto Fedez”. In seguito all’appello del rapper milanese sul valore e l’importanza di donare il sangue, in tantissimi anche a Piacenza hanno chiesto informazioni alle varie associazioni impegnate su questo fronte, in particolare all’Avis provinciale. “In pochi giorni decine di persone ci hanno contattato al telefono o tramite i nostri canali social per avere informazioni su come diventare aspirante donatore – commenta Gilberto Piroli, presidente provinciale di Avis -. L’aspetto positivo, che per noi rappresenta una piacevole novità, è che si tratta soprattutto di giovani”.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTÀ