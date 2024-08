Il bisogno di sangue non va in vacanza: appello dell’Ausl per diventare donatori

In vista del periodo estivo il direttore del Centro trasfusionale dell’ospedale di Piacenza, Francesco Romeo, rivolge a tutti i piacentini l’invito a donare il sangue prima di partire per le vacanze estive.

donare salva una vita

“Un grande grazie – afferma Romeo – lo rivolgo ai donatori piacentini, senza i quali nulla sarebbe possibile portare avanti il nostro lavoro e che sono il perno delle nostre attività. Ad Avis, la cui collaborazione è fondamentale per mantenere sempre alta l’attenzione sull’importante ruolo che la donazione di sangue. Donare il sangue è il regalo più prezioso da fare al prossimo. Con un piccolo gesto e qualche minuto del proprio tempo, infatti, si può salvare una vita e monitorare la propria salute”.

l’esigenza di trovare nuovi donatori

“Tutti – ha proseguito il direttore del Centro trasfusionale – dovremmo ascoltare le parole della campagna di sensibilizzazione che la Regione porta avanti in queste settimane e fare questo gesto d’amore verso il prossimo. A livello Regionale registriamo una contrazione della richiesta di sangue, questo perché si opera con una sempre maggiore appropriatezza nell’indicazione alla trasfusione e vengono applicati con successo i percorsi alternativi. Ma donare è sempre un gesto importante da incoraggiare e supportare pertanto l’invito è quindi quello di donare prima delle vacanze o appena tornati dalle medesime, soprattutto per ripristinare e mantenere le attuali scorte, evitando quindi di cadere in una situazione di reale carenza.

Donare, ricordiamolo, è un grande gesto di altruismo e solidarietà verso chi ha bisogno”.

Come si diventa donatori

Candidarsi alla donazione di sangue è semplice: bisogna aver compiuto 18 anni, pesare non meno di 50 chilogrammi, godere di buona salute e condurre uno stile di vita sano.

I punti di raccolta e il calendario sono consultabili sul sito Avis provinciale Piacenza. Attraverso il sito è possibile sia richiedere un appuntamento per la visita di idoneità nel caso non si sia ancora iscritti nell’elenco dei donatori, sia prenotare la propria donazione di sangue o plasma. Prima di partire dona il sangue, la solidarietà fa bene alla salute.