Il Comune: “Farmacie Comunali Piacentine è una società a controllo pubblico”

“Farmacie Comunali Piacentine srl è una società a controllo pubblico e non solo a partecipazione pubblica”. È la conclusione a cui è giunto l’ente di Palazzo Mercanti dopo aver studiato la nota inviata al sindaco Katia Tarasconi da parte di Fda srl, ovvero il socio privato che detiene circa il 48% delle quote di Farmacie Comunali. Una nota, quest’ultima, che si basa sul parere di uno studio legale la cui tesi finale va nella direzione opposta: “Farmacie Comunali Piacentine sarebbe -, secondo gli avvocati che hanno redatto il parere -, una società a partecipazione pubblica, ma a controllo privato”.

Alla nota di Fda hanno risposto il vicesindaco Marco Perini e il Segretario generale dell’ente Luca Canessa con una nota ufficiale. “I verbali assembleari di rinnovo degli organi amministrativi si sono adeguati alla normativa riferita alle società a controllo pubblico” rilevano Perini e Canessa. Società che, ad oggi, è gestita da un Consiglio di amministrazione di cui fanno parte tre membri, due dei quali sono espressione del Comune.

La nota a firma dell’assessore Perini e del segretario Canessa prosegue con un nutrito elenco di documenti che sembra non siano stati forniti ai legali che si sono dovuti occupare di redigere il parere. In sintesi, il Comune di Piacenza “non può far altro che continuare a considerare la società Farmacie Comunali Piacentine srl una società a controllo pubblico” e ribadisce che l’ente “non è mai venuto meno al rispetto dei patti parasociali”. La nota si chiude con l’invito rivolto ad Fda ad adeguarsi “non soltanto a quanto previsto dal Regolamento per il controllo in società non quotate ed enti partecipati dal Comune di Piacenza approvato dal Consiglio comunale con delibera 27 del 10 luglio 2023, ma anche a tutte le normative vigenti in materia e inerenti le società a controllo pubblico”.