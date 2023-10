Il futuro dell’informazione: oggi il forum. Diretta su Telelibertà e Liberta.it

“Da Gutenberg a Zuckerberg: l’informazione e il futuro che ieri non c’era”: è in programma questa mattina il forum organizzato da Editoriale Libertà per celebrare i 140 anni del giornale. L’appuntamento sarà ospitato dal Collegio Alberoni e sarà visibile anche su Telelibertà (canale 76) e in streaming sul sito Liberta.it.

Sarà un’occasione di riflessione sul ruolo dell’informazione nell’era digitale, sulle sfide e le opportunità che si presentano ai media tradizionali. Al forum parteciperanno giornalisti di rango nazionale con ruoli prestigiosi oltre che figure impegnate nell’innovazione del settore.

Coordinatore e direttore scientifico dell’evento è Giangiacomo Schiavi, giornalista del Corriere della Sera di cui è stato vicedirettore e ora è editorialista, che iniziò la carriera a Libertà. Ad introdurre l’evento sarà Alberto Barachini, Sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega a informazione ed editoria.

Primo incontro

Alle 10.15 confronto sul tema “I quotidiani tra ieri e domani”. Partecipano Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera; Massimo Giannini, editorialista di Repubblica; Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi; Agnese Pini, direttrice di QN, testata che riunisce Il Resto del Carlino-Il Giorno-La Nazione. Modera l’incontro Claudia Vanni di TGcom24.

Secondo incontro

Alle 11.30 confronto su “Le nuove frontiere dell’informazione”. Partecipano Paolo Liguori, direttore di TGcom24; Michele Serra, la Repubblica; Nicoletta Marenghi, Telelibertà; Riccardo Saporiti, Il Sole 24 Ore; Gabriella Caimmi, Financial Times. Modera l’incontro Marzia Foletti di Telelibertà.