Eco nazionale per il forum di Libertà sull’informazione. “Dibattiti di alto livello”

Eco nazionale di quotidiani, tv e web per il convegno di Libertà “Da Gutenberg a Zuckerberg: l’informazione e il futuro che ieri non c’era”, organizzato dal Gruppo Libertà per i 140 anni della nostra testata. Un evento che ha chiamato a raccolta maestri del settore. Agnese Pini, Massimo Giannini, Luciano Fontana, Paolo Liguori, Michele Serra, Riccardo Saporiti, Nicoletta Marenghi, Pierluigi Magnaschi, Gabriella Caimmi. Il piacentino Magnaschi direttore di “ItaliaOggi” ha lanciato una stoccata :”Troppa mano libera ai giganti del web”. Gabriella Caimmi, analista del Financial Times ha spiegato invece come “la raccolta dati sia fondamentale per definire una strategia del prodotto”. L’evento è stato un successo tanto che il vicepresidente di Editoriale Libertà Alessandro Miglioli ha annunciato che il Gruppo Libertà è al lavoro per trasformare questi momenti di confronto di altissimo livello in un appuntamento fisso nel panorama piacentino.

L’evento ha ricevuto il supporto fondamentale di diverse realtà piacentine che, da sempre sono al fianco di Libertà e ne sostengono il lavoro e la credibilità. Così come Libertà sostiene le comunità e il territorio. Main partner sono state Crédit Agricole Italia e Valcolatte, affiancate da Nordmeccanica, Gruppo FBH, Pasticceria Perazzi, Gas Sales, Confindustria, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Grana Padano, Musetti, Terrepadane.

Giovanni Ghilardelli, presente fra gli ospiti, è responsabile dell’ufficio marketing dell’azienda Valcolatte. “Siamo partiti dal territorio, essendo un’azienda molto radicata nel Piacentino dove ci conoscono, e siamo partiti con il prodotto più conosciuto qui, la ricotta, si è fatta la Riccotta con due “c” che unisce innovazione e tradizione, una ricetta di Piacenza portata alla ribalta nazionale”. Anche Crédit Agricole Italia ha voluto essere presente al fianco di Libertà in occasione di queste celebrazioni. Il Gruppo, guidato in Italia da Giampiero Maioli, era presente al convegno, occasione per ricordare come la sfida del digitale coinvolga anche il mondo delle banche. “Le nuove tecnologie permettono di raggiungere il consumatore ovunque e in ogni momento ma, al tempo stesso, crediamo fortemente nel ruolo della relazione – ha ricordato Giacomo Ferrini, Direttore Regionale Piacenza e Lombardia Sud. Ci rispecchiamo quindi nella modalità con cui il quotidiano di Piacenza ha colto questa sfida, perché ha arricchito i servizi e le opportunità a vantaggio dei lettori ma ha saputo mantenere saldo il legame con le persone e il territorio”.

