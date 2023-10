Reumatologia: scenari clinici e terapeutici. “Fondamentale la diagnosi precoce”

Approfondire la reumatologia, terapie innovative, comunicazioni tra medici di medici generale e specialisti. E’ il convegno, dal titolo “La reumatologia oggi: scenari clinici e terapeutici”, che sabato 14 ottobre ha portato a Piacenza relatori di fama e di provata esperienza in campo nazionale e internazionale, rivolto sia al personale dell’Azienda sanitaria che ai medici di medicina generale.

“L’ottica è quella di far conoscere le malattie reumatiche e soprattutto le innovazioni terapeutiche che hanno migliorato prognosi e qualità di vita dei nostri pazienti – sottolinea Eugenio Arrigoni, responsabile di Reumatologia dell’Azienda Usl di Piacenza – . Si parla di terapie sempre più mirate e personalizzate per cui è essenziale una diagnosi pertinente e precoce. Prima si inizia la terapia, più positivi sono i risultati a lungo termine. Migliori sono le comunicazioni fra medico di medicina generale e specialista, migliori sono i risultati a cui si può ambire. La reumatologia è una disciplina in costante evoluzione che necessita di aggiornamenti puntuali”.