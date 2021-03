Reumatologia e patologie osteoarticolari questa sera a “Vivere in salute”

Torna l’appuntamento con “Vivere in salute. I giovedì della medicina”. Stasera, giovedì, alle 20.15 sul canale di Telelibertà, è in programma la nuova puntata condotta dal gastroenterologo Fabio Fornari: ospite della serata sarà Elena Bravi, specialista reumatologa che lavora all’ospedale di Piacenza.

Le patologie osteoarticolari colpiscono un’ampia percentuale della popolazione soprattutto nei Paesi industrializzati: le artropatie in particolare non riguardano solo le persone anziane, ma hanno un’alta prevalenza anche nei giovani, condizionandone la vita sociale e lavorativa. In Italia sono circa 15 milioni le persone affette da questi disturbi, mentre per la Società britannica di reumatologia sono 9 i milioni di cittadini con malattie reumatiche e anche negli Stati Uniti quasi un adulto su tre ne è affetto. Numeri, questi, che sono destinati ad aumentare con l’invecchiamento della popolazione.

