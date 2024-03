Celiachia in aumento, l’unica cura è l’esclusione del glutine: stasera a “Star Bene”

Celiachia: crescono sempre di più le persone che non possono mangiare glutine. Se ne parla stasera, giovedì, a Telelibertà. Nel corso della trasmissione “Star bene”, in onda alle 21, la giornalista Marzia Foletti metterà sotto i riflettori proprio questa malattia cronica per la quale, l’unica terapia ad oggi disponibile, è una dieta senza glutine: se non rispettata, le conseguenze per la salute possono essere gravi.

Da cosa dipende? Può insorgere a qualsiasi età? C’è un modo per prevenirla? A discuterne durante la serata saranno diversi specialisti: in primis Luigi Cavanna, oncologo e direttore scientifico della trasmissione, ma anche Francesco Sabbadini, direttore della Medicina del Lavoro di Asia Group che sostiene le puntate. In trasmissione però ci saranno anche Fabio Fornari, gastroenterologo e primario in pensione di Gastroenterologia dell’ospedale di Piacenza, e Simonetta Mastromauro: quest’ultima è autrice del libro “Celiachia Dalla A Alla Z”, ma soprattutto promotrice di iniziative e progetti di sensibilizzazione sul tema da ormai diversi anni. In collegamento via zoom ci sarà Marco Missaglia, che è dietologo ed endocrinologo.

La celiachia è una patologia cronica autoimmune sempre più comune che provoca una reazione immunitaria dell’organismo all’assunzione di glutine: un complesso proteico presente in molti cereali, come orzo, frumento e segale. In Italia oltre 200mila pazienti hanno una diagnosi conclamata di celiachia ma considerati i casi non diagnosticati (per esempio gli asintomatici), il numero effettivo si aggirerebbe sui 600mila. La celiachia è inoltre più frequente nelle donne.