Alta Val Tidone, successo per la 32esima edizione della rassegna del tartufo

A Pecorara vince il tartufo. Quello nero de.co di Pecorara, protagonista della 32° edizione della rassegna provinciale del tartufo e dei prodotti del sottobosco che sta portando centinaia di persone nel borgo di Alta Val Tidone. Tutte in coda per assaporare un piatto di risotto al tartufo o per odorare il profumo di funghi porcini, tartufi bianchi e neri che fanno bella mostra tra gli oltre quaranta espositori. In esposizione ci sono anche miele, zucche, vini, liquori e poi ancora frutta di stagione, salumi e formaggi. Tutti espressione di un territorio, Alta Val Tidone, che parla anche attraverso la promozione di questi prodotti, come il tartufo nero de.co, in grado di rappresentarne l’identità. Presenti anche piccoli artigiani e poi ancora musica itinerante, gare di cani. Si chiude stasera con una polentata.

