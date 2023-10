Palpeggiò una vittima, denunciato uno straniero. Sarebbe il molestatore seriale

Sarebbe stato individuato, fermato e denunciato il maniaco seriale di via IV Novembre.

Il condizionale è d’obbligo, almeno fino alla conferma ufficiale delle forze dell’ordine.

Si tratterebbe di un trentaseienne marocchino fermato nella giornata di giovedì in città dai carabinieri, in seguito ad una serie di episodi di intemperanza.

Il solo dato certo, che lascia supporre che si tratti del molestatore, è quello riguardante una delle sue vittime, che lo avrebbe riconosciuto senza indugio. Era stata aggredita e palpeggiata nella zona di barriera Genova di notte. L’accusa è di violenza sessuale, per la quale lo straniero è stato denunciato.

Adesso gli investigatori dell’Arma stanno vagliando se a questo trentaseienne è possibile attribuire anche le aggressioni ad una decina di altre vittime, che avevano patito negli ultimi dieci mesi le sue sgradite attenzioni.

