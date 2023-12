Due ragazze importunate da un maniaco in supercar: in via Emilia e alla stazione

Al volante dell’auto avvicina ragazzine con la scusa di chiedere indicazioni stradali e mostra i genitali. Sarebbe accaduto almeno un paio di volte nei giorni scorsi a Piacenza. Le vittime, sotto shock, non sono state in grado di annotarsi il numero di targa della vettura con la quale il maniaco si è allontanato. Ma c’è un dettaglio che potrebbe renderlo identificabile: non era alla guida di un’auto qualsiasi, ma di una Jaguar nera. Un dettaglio che potrebbe essere utile per risalire al giovane esibizionista.

A segnalare il caso sulla sua pagina Facebook è la consigliera comunale Sara Soresi di Fratelli d’Italia, che ha ricevuto una segnalazione da una conoscente.

Dell’ultimo episodio, avvenuto lunedì nel primo pomeriggio, è stata vittima una ragazza di 17 anni che si trovava a una fermata dell’autobus alla periferia della città, lungo la via Emilia Parmense dopo San Lazzaro.

Il giorno dopo la giovane si è confrontata con le compagne e ha scoperto che la settimana precedente è capitata la stessa cosa a un’amica alla stazione: sempre un uomo alla guida di una Jaguar nera.

L’ARTICOLO DI PAOLO MARINO SU LIBERTA’