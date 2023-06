Rivergaro, sfilata di supercar in aiuto agli alluvionati: raccolti 2mila euro

Il fascino delle supercar riaccende la piazza di Rivergaro ma, soprattutto, va ad aiutare direttamente le popolazioni della Romagna in difficoltà dopo le alluvioni delle scorse settimane: così una sfilata di Ferrari, Lamborghini, Porsche, Lotus e perfino di una vecchia Rolls-Royce ha permesso di raccogliere duemila euro che saranno devoluti allo scopo attraverso il conto corrente aperto dall’Editoriale Libertà e dalla Fondazione Donatella Ronconi-Enrica Prati subito dopo la calamità verificatasi in Romagna.

Per un intera serata, mercoledì, piazza Paolo è stata la vetrina d’eccezione dell’evento RobJoy Supercar, organizzato dal Comune con il supporto di Roberta Ticchi, Confesercenti, diversi commercianti rivergaresi e il sostegno di sponsor come Bulla o Rossetti Market. Tante famiglie e tanti bambini hanno potuto provare l’emozione di salire a bordo delle potenti auto, 24 in tutto, messe a disposizione dai proprietari, accolti da un aperitivo al bar Croce Grossa: i collezionisti si sono messi a disposizione per mini giri di prova tra via Genova, la Statale 45 e la provinciale del Bagnolo. La musica del dj Francesco Vaccari ha movimentato la piazza fino a tarda sera, tra i bar strapieni e una sana movida. Grazie alla lotteria organizzata in serata con premi offerti dai commercianti – per la quale sono stati staccati 330 biglietti – è stato poi possibile raggiungere una quota a tre zeri da donare alla Romagna. “Siamo molto soddisfatti di come è andata l’iniziativa” commenta l’assessore rivergarese Andrea Gatti. “Tante persone sono arrivate a Rivergaro e questo ci fa molto piacere”.