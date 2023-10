Il parroco-pellegrino al decimo Cammino di Santiago. “E’ un rito”

Il 2024 di don Giuseppe Lusignani, parroco di Nostra Signora di Lourdes, inizierà con il Cammino di Santiago che percorrerà per la decima volta. In cinque occasioni, il parroco-pellegrino ha completato il percorso francese, quello che da Saint-Jean Pied de Port in Francia raggiunge Santiago de Compostela in Portogallo: oltre 800 chilometri che don Lusignani completa in tre settimane con una media di 35 chilometri al giorno. “E’ un rito, potrei definirlo così – racconta il parroco piacentino -. Alla fine di un anno in parrocchia con le numerose attività è il tempo che dedico alla riflessione e al riposo oltre che alla preghiera. L’obiettivo è vivere uno stacco per avere nuove idee per ricomunicare”.

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI