Diocesi, Cammino di Santiago per 250 giovani piacentini dopo la Gmg

Duecentocinquanta giovani piacentini tra i 16 e 30 anni, ad agosto percorreranno tre tappe del Cammino di Santiago dopo aver partecipato alla Giornata mondiale della Gioventù, in calendario a Lisbona dal 2 al 6 agosto. Il programma, pianificato dalla Pastorale giovanile della Diocesi di Piacenza-Bobbio, prevede tre tappe a piedi per un totale di 60 chilometri da Los Arcos a Pamplona. “L’esperienza ci ha insegnato che l’intensità della Gmg ha bisogno di un tempo di rilettura, per questo abbiamo pensato al Cammino” spiegano don Alessandro Mazzoni e Dario Carini, responsabili della Pastorale Giovanile.

I numeri di questa edizione della Gmg rappresentano un record. La Diocesi ha organizzato sei pullman con a bordo trecento giovani, cinquanta torneranno a casa subito dopo l’incontro con il Papa, mentre gli altri proseguiranno sul Cammino di Santiago e faranno tappa a Lourdes, prima di rientrare a Piacenza.

A guidare la delegazione sarà il vescovo, monsignor Adriano Cevolotto, ci saranno anche nove sacerdoti piacentini e sei suore. La parrocchia più numerosa è quella della Besurica con quaranta partecipanti insieme al parroco don Franco Capelli, decano dei sacerdoti che parteciperanno alla Gmg.

La partenza è prevista per la sera del 28 luglio.

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI