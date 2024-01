“Camminava con loro”. Al via la visita pastorale del vescovo Cevolotto alle parrocchie

L’esperienza dei discepoli di Emmaus – il cammino e l’incontro con Gesù raccontato nel capitolo 24 del Vangelo di Luca – è il filo conduttore della visita pastorale che il vescovo, monsignor Adriano Cevolotto, condurrà alle 38 Comunità pastorali della della diocesi di Piacenza-Bobbio.

L’immagine biblica che accompagna la Visita pastorale è raffigurata dal ciclo pittorico realizzato dall’artista francese Arcabas. Questi stessi pannelli saranno presenti nelle Comunità pastorali nei giorni della Visita.

Domenica alle ore 15.30 in Cattedrale è in programma la concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo per l’apertura della visita pastorale. Al termine della messa Cevolotto consegnerà al primo Vicariato interessato dal ciclo di visite l’Evangeliario, illustrato con tavole dell’artista piacentino Giovanni Alberti, che accompagnerà le visite nei vicariati successivi.