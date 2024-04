Travo, quale destino per la chiesa di Bobbiano? “Vendita a privati o ristrutturazione”

Chiesa consacrata per il culto dei fedeli o centro culturale per ospitare eventi? Che ne sarà della chiesa di San Michele Arcangelo a Bobbiano di Travo, fragilissimo gioiello del panorama della Val Trebbia minato dai cedimenti strutturali?

un incontro per decidere il futuro della chiesa

Per la gente del posto, emerge chiara la volontà che la chiesa rimanga tale: l’occasione è stato l’ultimo incontro convocato dal sindaco Lodovico Albasi per sottoporre alla cittadinanza l’intenzione della Diocesi di Piacenza-Bobbio di sbarazzarsi della chiesa, vendendola. Decisione che proprio non sembra andare giù a chi è legato a quell’edificio anche da ricordi affettivi.

LA VOLONTÀ DELLA CURIA

Il dato di partenza è la volontà della Curia di cedere varie chiese del territorio, tra cui quelle di Fiorano, Statto e appunto Bobbiano. “La Diocesi ha 900 chiese e non riesce più a mantenerle” spiega Albasi dopo l’incontro con il vescovo. “In particolare, la chiesa di Bobbiano è molto ammalorata e non ci sono fondi per sistemarla: servirebbero 500mila euro, più o meno. Di recente la situazione è peggiorata: la chiesa si sta aprendo come un libro”.

le varie ipotesi

Ci sono varie ipotesi sul tavolo. La prima è quella della vendita ad un privato perché ne faccia ciò che meglio ne ritiene. Oppure, la chiesa potrebbe continuare a rimanere tale: ma allora servirebbero fondi di privati o cittadini per il suo recupero. Infine, potrebbe essere donata al Comune perché venga sconsacrata e trasformata in un centro culturale di interesse pubblico.