Chiesa di Bobbiano, la curia vorrebbe venderla: il sindaco Albasi cerca un benefattore

Da più di dieci anni è inaccessibile ai fedeli, per problemi strutturali e crepe che ne minano la solidità. E così, di fronte a lavori costosissimi di recupero, ora anche la Curia sarebbe intenzionata a vendere la chiesa di Bobbiano. Sempre a patto che la gente del luogo sia d’accordo o che non spunti dal cilindro qualche benefattore disposto a investire nel recupero del bene. Così sabato 6 aprile – alle ore 10.30 nella sala polivalente di via Anguissola, a Travo – il sindaco Lodovico Albasi incontrerà la popolazione per parlare del destino, forse già segnato, della caratteristica chiesa di San Michele Arcangelo.

L’APPELLO DEL SINDACO DI TRAVO PER LA CHIESA DI BOBBIANO

“Per sistemare la chiesa servirebbero almeno 400mila euro, soldi che la Curia non ha – spiega il primo cittadino -. Per questo, bisogna capire se la vendita della chiesa possa essere un’opzione possibile e accettata dalla popolazione. Oppure si può cercare un benefattore che compartecipi alla spesa: ma è difficile che qualcuno investa così tanto denaro senza averne un ritorno personale”.