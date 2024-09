Cella di Bobbiano, trivelle in azione per realizzare i pozzi anti-frana

Da qualche settimana in paese sono arrivate le trivelle ma non cercano né petrolio, né gas. Scavano invece dei lunghissimi pozzi che hanno uno scopo ben preciso: scovare e allontanare l’acqua stoccata nel sottosuolo che da anni, come una specie di tapis roulant sotterraneo, fa scivolare il versante collinare e fa crepare i muri delle abitazione.

A Cella di Bobbiano, dopo un anno di ritardo, sono partiti i lavori di realizzazione della corona di pozzi drenanti attorno al paese che dovrebbero finalmente stabilizzare quel versante del territorio di Travo. Il piccolo paese di Cella – oggi ai limiti dell’abitabilità – è da anni sotto scacco dei movimenti del terreno. Alcune case sono state danneggiate e abbandonate, altre si sono salvate. Tutta colpa dell’acqua del sottosuolo, sulla quale il piccolo gruppo di case letteralmente “galleggia”. E adesso, la speranza arriva dalle perforazioni.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ