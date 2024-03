Le colline si punteggiano di bianco e giallo: a Travo sono tornati i narcisi

Puntuali come ogni anno, se non addirittura un po’ in anticipo a causa delle temperature elevate di quest’inverno, i campi delle colline travesi tornano a punteggiarsi di bianco e di giallo: nella zona di Pigazzano e nella valle del Dorba verso Bobbiano, sono tornati i narcisi. Piccoli fiori da guardare ma non toccare, ottimi soggetti per Instagram ma molto meno da tenere in un vaso a casa propria. Dopotutto, le norme parlano chiaro: sono una specie protetta e si rischiano multe fino a 250 euro.

I narcisi ci sono da sempre ma ormai da alcuni anni sono diventati una moda. L’interesse per la natura che rinasce dopo l’inverno deve però sottostare a precise regole che vietano di raccogliere o danneggiare le radici dei narcisi. Il testo di riferimento è la legge regionale 2 del 24 gennaio 1977: nel trattare della flora spontanea, il testo chiarisce che è vietato a chiunque – anche al proprietario stesso del terreno – raccogliere alcune specie di piante che sono considerate rare.