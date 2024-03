Coppia in moto finisce sbalzata fuori strada tra gli arbusti a Buelli di Travo, grave la donna

Due persone in sella a una moto sono finite sbalzate fuori strada e sono rimaste impigliate tra piante e arbusti, riportando molte ferite. L’incidente è avvenuto attorno alle 19 di sabato 23 marzo lungo la Provinciale di Stato in località Buelli di Travo. Sulla moto viaggiava una coppia di milanesi. Ad avere la peggio è stata la donna, trasportata in eliambulanza, in gravi condizioni, all’ospedale Maggiore di Parma. Meno grave l’uomo, portato a Piacenza. Per liberare i feriti dalla vegetazione e prestargli i primi soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra Saf, con mezzi del 118 e con un’eliambulanza proveniente da Brescia.