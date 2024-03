L’imprenditore con il cuore a Montà tra vecchie case che insegnano e turisti dalle Faroe

Pietra Perduca, luogo magico di bellezza. Ai suoi piedi il villaggio rurale di Montà monumento alla cultura di sacrificio degli avi. E i luoghi sanno parlare a chi ha la capacità di ascoltare.

L’imprenditore Cesarino Parenti, fondatore di Lafer, ha dialogato con le case di Montà e ne ha salvate tante da infiltrazioni, crepe e solitudine. Ora possono continuare ad insegnare come ogni pietra possa essere diversa dall’altra, ma sempre scelta con cura. Alcuni spazi sono diventati alloggio di un Airbnb che ha richiamato turisti anche dalle Faroe. Nel villaggio i ritmi sono rallentati, rispettano le tradizioni e vivono la cultura della solidarietà.

D’estate si allungano i tavoli nei vicoli e si cena tutti insieme in una comunità spontanea che non corre più e sperimenta la libertà di stare bene, come dimostrato anche dalla scelta del medico anestesista Alberto Botti, che qui è diventato punto di riferimento e lo si vede tagliare la legna nei boschi autorizzati.

Ma non è così semplice per tutti. Per l’unico che risiede tutto l’anno a Montà, Pierluigi Ghelfi, la vita è lavoro, capacità di coltivare fra sassi, fango e cinghiali. Però non molla. Potere antico della Perduca da 150 milioni di anni.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ