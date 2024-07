Alessandro Milan presenta a Travo il suo libro “I giorni della libertà”

“I giorni della libertà” del giornalista di Radio24 Alessandro Milan è un appassionante racconto collettivo che permette di conoscere le storie di uomini e donne che, pur restando nell’oblio, in una Milano ridotta in macerie dalla guerra sono stati protagonisti attivi nella Resistenza.

la presentazione del libro

Il libro sarà presentato dall’autore giovedì 25 luglio a Travo – alle ore 21,15 nella piazzetta dell’asilo ed è a ingresso libero – nell’ambito delle Serate letterarie Giana Anguissola. L’incontro vedrà anche la partecipazione del vicepresidente provinciale Anpi Enrico Battini.

come È nata l’idea del libro

L’idea del libro è nata per caso – dice Milan – dove durante una passeggiata in viale Monza a Milano, l’autore si imbatte nella pietra d’inciampo dedicata ad Angelo Aglieri, sul quale sente il dovere di sapere di più.

La ricerca su documenti conservati in tanti archivi diversi e le interviste ai pochi testimoni sopravvissuti permettono a Milan di ricostruire la storia di questo impiegato del Corriere della Sera, arrestato nel maggio 1944 con l’accusa di aver introdotto nella redazione del giornale una bomba a mano, poi condotto al carcere di San Vittore e da qui deportato al campo di Fossoli.

La sua vicenda si intreccia con quella di tante altre persone comuni che si sono opposte al regime fascista e all’occupazione nazista, per regalare a sé stessi e alle generazioni future un mondo libero. Come Sergio Temolo, bambino all’epoca dei fatti, che perde il padre per mano fascista il 10 agosto 1944 nell’eccidio di piazzale Loreto, o la staffetta partigiana Carmela Fiorili, portinaia del “Casermone” di viale Monza 23, che insieme alla figlia Francesca è per mesi un punto di riferimento sicuro per la resistenza meneghina.

Sono loro, insieme a tanti altri, i protagonisti di questo commovente racconto che, con accuratezza e rigore storico, ricostruisce non solo una pagina della Resistenza milanese, ma ci restituisce un pezzo dimenticato della storia del nostro Paese.