Banda dei Rolex, assoluzione per tre giovani ritenuti autori di alcuni colpi in centro

Assoluzioni per la banda del Rolex. Sono stati scagionati dalle accuse più gravi i tre giovani i tre giovani di origine marocchina ritenuti autori di alcuni colpi in centro storico che crearono molta apprensione in città. Nell’ottobre del 2022 erano stati arrestati dalla polizia per il tentativo di rapina del 25 settembre di due costosi orologi di marca indossati da un giovane e dalla sua fidanzata che passeggiavano in via Calzolai e di aver tentato di derubare, il 2 ottobre, un uomo e tre donne che chiacchieravano in piena notte nella stessa via.

I tre imputati sono un 31enne marocchino, irregolare in Italia, che viveva a Piacenza, un connazionale 24enne residente in Spagna e in Italia senza fissa dimora, e un 25enne, anch’egli residente in Spagna ma in Italia senza fissa dimora. Il 31enne e il 25enne hanno trascorso alcuni mesi in carcere dopo essere stati colpiti da una misura cautelare.

L’unica condanna riguarda il 25enne: otto mesi (con la riduzione di un terzo della pena per il rito abbreviato), pena sospesa, per aver fornito false generalità nel corso di un controllo di polizia.

