Guardia medica di Ponte dell’Olio, 50 ingressi in un mese. “Anche da altri paesi”

In poco più di un mese dall’attivazione, il servizio di guardia medica comunale di Ponte dell’Olio ha registrato circa 50 accessi. Dal 16 settembre scorso, giorno di apertura, al 22 ottobre, per ogni turno di guardia – di sei ore – la media è stata di quattro o cinque richieste di visita fino ad un massimo di dieci.

Il servizio è attivo nei giorni di sabato e domenica e nei festivi dalle 14 alle 20 nell’ambulatorio che si trova all’interno della sede della Pubblica assistenza Val Nure in via Parri 10, ed è aperto per prestazioni sanitarie non urgenti (codice bianco). Non è infatti un Pronto Soccorso, in quanto l’ambulatorio non è attrezzato per situazioni più importanti, ma è paragonabile al medico di famiglia. Si può raggiungere il medico anche via telefono allo 0523877988.

Il consigliere comunale delegato Giuseppe Ballotta, informa che non solo i pontolliesi hanno usufruito del servizio: “Anche persone da Vigolzone, Carmiano e Villò si sono rivolte alla nostra guardia medica. La porta sarà aperta per chi ha necessità. Chiediamo solo, per chi viene da fuori Ponte dell’Olio, di lasciare un’offerta per la Pubblica assistenza Val Nure”. Per i pontolliesi il servizio è totalmente gratuito. La spesa è infatti sostenuta dal Comune che ha voluto il ripristino del servizio, avvenuto grazie alla collaborazione con la Pubblica Val Nure ed il Centro medico Rocca.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTÀ IN EDICOLA